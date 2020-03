No se habla de otra cosa en todo el mundo que no sea del coronavirus, una pandemia que ha causado hasta ahora 207.000 contagiados y más de 8.600 muertos. En consecuencia, crecen los visionados de películas sobre epidemias, enfermedades y apocalipsis, y en México no podía ser menos.

A pesar de que las grandes producciones de cintas de este tipo proceden de Hollywood, también en ese país destacan algunas.