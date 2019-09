Barbara Probst Solomon, escritora y periodista conocida por documentar la vida en España durante y después del régimen de Franco, murió este domingo en su casa en Manhattan a los 90 años a causa de una enfermedad renal, informó su familia.

Sus ensayos aparecieron en The New York Times, The New Yorker, The New Republic, HuffPost y en otros medios, y colaboró como articulista en el diario español El País, medios todos ellos que se han hecho eco de su fallecimiento.