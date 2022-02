Muestra colectiva de artistas latinos que forjaron la escena de Nueva York

Reproducción de una instantánea cedida por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) de la coreógrafa y bailarina chilena Carmen Beuchat (1941) que forma parte de la segunda parte de la exposición "This Must Be The Place: Latin American Artists in New York, 1965-1975" que abre mañana miércoles y estará abierta al público hasta el próximo 14 de mayo. EFE/ As/coa SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotografía cedida por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) donde se aprecia una obra del cubano Waldo Díaz-Balart (1931) que forma parte de la segunda parte de la exposición "This Must Be The Place: Latin American Artists in New York, 1965-1975" que abre mañana miércoles y estará abierta al público hasta el próximo 14 de mayo. EFE/ As/coa SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)