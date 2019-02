Fotografía cedida por "Projects+gallery" que muestra un retrato de Tony, de 67 años, realizado por la fotógrafa estadounidense Jess T. Dugan y que forma parte de la exhibición "To Survive on This Shore", inaugurada este sábado en el Museo de Arte Patricia y Phillip Frost de Miami (EE.UU.). EFE/Projects+gallery

Fotografía cedida por "Projects+gallery" que muestra un retrato de Dee Dee Ngozi, de 55 años, realizado por la fotógrafa estadounidense Jess T. Dugan y que forma parte de la exhibición "To Survive on This Shore", inaugurada este sábado en el Museo de Arte Patricia y Phillip Frost de Miami (EE.UU.). EFE/Projects+gallery

La fotógrafa estadounidense Jess T. Dugan radiografía a un grupo pocas veces representado en la cultura y el arte, como son los adultos mayores transgénero, en una muestra que se inauguró este sábado en el Museo de Arte Patricia y Phillip Frost de Miami.

La exhibición "To Survive on This Shore", resultado de un trabajo de investigación de cinco años junto a su cónyuge, la trabajadora social y académica Vanessa Fabbre, ofrece una serie de retratos de personas transgénero o "no conformes con su género", mayores de 50 años y que fueron registrados a lo largo y ancho del país.