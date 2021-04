Archivos médicos, un balón firmado por Magic Johnson, obras de arte, panfletos recomendando el sexo seguro y otros miles de objetos recuerdan en el Museo de Coral Gables (Florida) otra epidemia, la del sida, que desde su inicio hace 40 años se ha cobrado más de 33 millones de vidas en todo el mundo.

Shed Boren, uno de los curadores de "A Matter of Time, Examining 40 Years of AIDS While Living Through a Pandemic", dijo a Efe que "lo más importante de ambas epidemias es que tenemos que recordar que en el fondo, todos somos personas (aunque) encontramos formas de distinguirnos".