El multimillonario cofundador de Salesforce Marc Benioff y su esposa han cerrado la compra de la revista Time por 190 millones de dólares, pero no pretenden involucrarse en su línea editorial, explicó hoy el propio Benioff.

En una entrevista en The New York Times, Benioff indicó que él y su mujer no se involucran en el día a día operativo de sus inversiones, a la vez que defendió la adquisición al asegurar que Time es "un gran activo" y que tiene "potencial".