Vista exterior de la fachada del Museo de Ciencias Phillip and Patricia Frost, en el centro de la ciudad de Miami, Florida. Imagen de archivo. EFE/Giorgio Viera

La Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés) albergará a partir del 24 de septiembre la muestra "In the Mind's Eye: Landscapes of Cuba", una exhibición de trabajos realizados por artistas visuales cubanos y estadounidenses entre los siglos XIX y XXI, anunció este miércoles la institución.

La próxima muestra en el Museo de Arte Patricia & Phillip Frost de la FIU acogerá más de 50 obras que permiten "explorar la raza, el colonialismo, el nacionalismo y las dinámicas entrelazadas" de la isla y EEUU.