Fotografía cedida en donde se observa la obra de Ismael Vargas titulada "Calaveras de azúcar" que forma parte de la exhibición "Día de los Muertos: Tilica y Flaca es la Calaca", una nueva edición del exposición anual del Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago para conmemorar la tradicional festividad mexicana. Esta festividad, que se celebra entre los días 1 y 2 de noviembre, es una de las tradiciones más vivas e importantes de México, considerada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), como patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2003. EFE/Carlos Díaz Corona/National Museum of Mexican Art/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/CRÉDITO OBLIGATORIO

Fotografía cedida en donde se observa la obra de Jorge Rosano titulada "Skeleton from the South / Calaca campesina del sur" que forma parte de la exhibición "Día de los Muertos: Tilica y Flaca es la Calaca", una nueva edición del exposición anual del Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago para conmemorar la tradicional festividad mexicana. Esta festividad, que se celebra entre los días 1 y 2 de noviembre, es una de las tradiciones más vivas e importantes de México, considerada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), como patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2003. EFE/Michael Tropea/National Museum of Mexican Art/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/CRÉDITO OBLIGATORIO