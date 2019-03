Importantes museos de todo el mundo, entre ellos el Guggenheim de Nueva York y el Tate de Londres, han anunciado que ya no aceptarán más donativos de la familia Sackler, dueña de la farmacéutica Purdue, considerada una de las culpables de la intensificación de la epidemia de opiáceos que azota a EE.UU.

"No se han recibido contribuciones de la familia Sackler desde 2015. No se han planeado futuros obsequios, y el Guggenheim no tiene en mente aceptar ningún obsequio", anunció la prestigiosa institución en un comunicado enviado a Efe.