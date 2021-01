La película "Never Rarely Sometimes Always", una de las sensaciones de 2020, lideró hoy con 7 candidaturas las nominaciones para los premios Spirit del cine independiente, que en su 36 edición incluye varias cintas latinas entre sus aspirantes.

Esta aclamada y feminista cinta sobre una joven que debe viajar a Nueva York para poder abortar será candidata, entre otras categorías, en los apartados de mejor película, mejor dirección (Eliza Hittman) y mejor actriz (Sidney Flanigan).