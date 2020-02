El comediante, actor y cantante mexicano Omar Chaparro, quien será el encargado de presentar la séptima edición de los Premios Platino Xcaret del Cine Iberoamericano, consideró este jueves que "estos premios son eso, abrazar nuestras diferencias (y así) ser un ejemplo para Hollywood y para el mundo".

"Me siento superhalagado. Parece que no, pero ya llevo casi 25 años dedicándome al espectáculo y al entretenimiento. Aquí en México me conocen mucho como comediante pero empecé como conductor de radio y televisión, así que esto es como volver a mis bases", explicó Chaparro en una entrevista con Efe.