Fotografía cedida por Lehman Center for the Performing Arts donde aparecen los integrantes del grupo cubano Havana D'Primera. Con un colectivo de músicos de primera línea, el grupo traerá a Nueva York los ritmos de la de la isla caribeña a un concierto el sábado en el centro ubicado en el condado neoyorquino de El Bronx. EFE/ Lehman Center For The Performing Arts SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)?? ?? ??