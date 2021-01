Patricia Highsmith, autora de clásicos de la novela negra como "Extraños en un tren" y "El talento de Mr. Ripley", habría cumplido este martes cien años pero, lejos de caer en el olvido, sigue suscitando tal fascinación que una nueva biografía indaga en sus "demonios, lujurias y extraños deseos".

La editorial Bloomsbury publica mañana, coincidiendo con su aniversario, una biografía que bebe de sus diarios personales, entrevistas y perfiles previos llamada "Devils, Lusts and Strange Desires. The Life of Patricia Highsmith", firmada por Richard Bradford, profesor investigador de la lengua inglesa en la Universidad de Ulster.