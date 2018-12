Fotograma cedido por Sony Pictures Animation donde aparecen los caracteres Miles Morales, Peter Parker y Spider-Gwen, durante una escena de "Spider-Man: Into the Spider-Verse". No se llama Peter Parker sino Miles Morales, en lugar de Queens vive en Brooklyn y no es blanco sino afrolatino, pero Phil Lord y Chris Miller, los cerebros de "Spider-Man: Into the Spider-Verse", dijeron a Efe que la esencia del hombre-araña permanece y se actualiza en esta nueva película. EFE/Sony Pictures/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

"Miles Morales viene de un punto de vista completamente diferente. Pero también tiene una gran afinidad con Peter Parker. En los sesenta, un niño de Queens y de clase media era una idea radical para el género de los superhéroes. No era un millonario, no era particularmente fuerte, no estaba muy seguro de sí mismo: se sentía como un bobo y un incompetente", explicó Lord.