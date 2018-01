Fotografía cedida por Netflix donde aparece la actriz Justina Machado como Penélope Álvarez en la versión latina de la serie de televisión "One Day at a Time", la nueva versión de la icónica serie que capturó a los estadounidenses en los años 70. Tras el éxito de "Jane the Virgin" y "One Day at the Time", las productoras de televisión de EE.UU. abren sus puertas a series centradas en latinos con proyectos tan diversos como una nueva versión de la serie "Party of Five", una inspirada en la cantante Selena Quintanilla o la comedia "Dr. Illegal". EFE/Mike Yarish/Netflix/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotografía cedida por Netflix donde aparecen las actrices Jessica Pimentel (i), como María Ruiz, y Dascha Polanco (d), como Dayanara Díaz, en la serie de televisión "Orange Is the New Black". Tras el éxito de "Jane the Virgin" y "One Day at the Time", las productoras de televisión de EE.UU. abren sus puertas a series centradas en latinos con proyectos tan diversos como una nueva versión de la serie "Party of Five", una inspirada en la cantante Selena Quintanilla o la comedia "Dr. Illegal". EFE/Cara Howe/Netflix/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS