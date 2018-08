Robert Redford confirmó hoy en una entrevista con Entertainment Weekly que abandonará la actuación, tal y como anunció hace dos años, pero dejó la puerta abierta a seguir dirigiendo películas.

"Nunca digas nunca, pero he concluido que esto es el fin para mí en cuanto a actuación y que me voy a jubilar después de esto (la película 'The Old Man & the Gun') porque he estado haciendo esto desde que tenía 21 años", dijo.