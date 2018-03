Fotografía sin fechar cedida por Apertura Films donde aparece el cantante, compositor y actor panameño Rubén Blades (d) junto al director del documental "Rubén Blades no es mi nombre", Abner Benaim (i), durante el rodaje en Nueva York (EE.UU.). EFE/Apertura Films/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

El documental "Rubén Blades no es mi nombre" descubre el carácter creativo e íntimo del artista panameño a través de una profunda conversación, con un recorrido por los lugares fundamentales de una de las figuras latinas más influyentes del mundo del espectáculo.

El carismático cantante, compositor y actor reconoció, durante una conferencia en el festival South by Southwest (SXSW) de Austin (Texas), no haber visto la película puesto que confía en el trabajo del director, su compatriota Abner Benaim, y porque "con humildad", considera que no merece tal honor.