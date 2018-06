El actor Russell Crowe interpretará al difunto fundador de Fox News, Roger Ailes, en una serie que emitirá la cadena de pago Showtime, informó hoy el canal en un comunicado.

La serie, que constará de una primera temporada de ocho capítulos, será una coproducción de Blumhouse Television y Showtime y se basará en el libro "The Loudest Voice in the Room", de Gabriel Sherman, sobre las acusaciones de acoso sexual que propiciaron la dimisión de Ailes.