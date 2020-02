El director de cine estadounidense Sam Raimi pronuncia un discurso durante la presentación de la película infantil "Oz, The Great and Powerful", en Tokio, Japón, el 20 de febrero del 2013. EFE/Kimimasa Mayama/Archivo

El cineasta Sam Raimi está negociando con Marvel su incorporación a la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la cinta que dará continuación a "Doctor Strange" (2016), informó este miércoles el medio especializado Variety.

Scott Derrickson, que ya dirigió la primera película sobre Doctor Strange, iba a ponerse al frente también de esta secuela, pero a comienzos de enero anunció que abandonaba el proyecto.