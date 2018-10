El cineasta Martin Scorsese y el actor Leonardo DiCaprio volverán a trabajar juntos en el thriller "Killers of the Flower Moon", anunció hoy el estudio Imperative Entertainment en un comunicado.

El proyecto, basado en el superventas homónimo escrito por David Grann, será la sexta película en común para ambos tras "Gangs of New York", "The Aviator", "The Departed", "Shutter Island" y "The Wolf of Wall Street".