Selena Gómez y J Balvin anunciaron hoy su primera colaboración juntos, una canción titulada "I Can't Get Enough", que saldrá al mercado la próxima semana.

En publicaciones en sus redes sociales, tanto Balvin como Gómez publicaron fotos publicitarias con los productores Benny Blanco y Tainy, quienes trabajaron con ellos en el tema.