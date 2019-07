Un Spiderman gigante colocado delante del Teatro Chino TLC durante el estreno de la película 'Spider-Man: Far From Home' en el Teatro Chino TLC en Hollywood, California (Estados Unidos) el miércoles 26 de junio de 2019. EFE/ Etienne Laurent/Archivo

"Spider-Man: Far from Home" dominó por segundo fin de semana consecutivo la taquilla nacional, donde los estrenos de "Crawl" y "Stuber" no fueron rivales para las aventuras del superhéroe arácnido de Marvel.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la nueva cinta protagonizada por Tom Holland se anotó 45,3 millones de dólares en el apartado "doméstico", una categoría en la que se agrupan los ingresos en EE.UU. y Canadá.