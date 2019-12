Los fanáticos con trajes de Star Wars asistieron al estreno de "Star Wars: Episodio IX - The Rise of Skywalker" en Tokio (Japón). EFE/ Franck Robichon/Archivo

"Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" se mantuvo con comodidad como líder en la taquilla en un fin de semana en el que los estrenos de "Little Women" y "Spies in Disguise" fueron bien recibidos por el público.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la novena entrega de la saga de "Star Wars" obtuvo 72 millones de dólares en el apartado "doméstico", que en la jerga del sector agrupa la recaudación en los cines de Estados Unidos y Canadá.