Fotografía cedida por la casa de subastas Christie's donde se muestra el cuadro del estadounidense de origen haitiano Jean-Michel Basquiat, titulado "In This Case", que alcanzó este martes los 93,1 millones de dólares en una subasta celebrada en Nueva York. EFE/Christie's /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO