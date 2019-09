La cultura del grafiti nació hace 40 años en El Bronx (Nueva York) y ahora el artista español Suso33 le rinde homenaje in situ con una exposición dedicada a Henry Chalfant, el fotógrafo que "dio voz al gueto" documentando las hazañas de aquellos "niños que han llegado a ser gigantes", según dijo a Efe.

El Museo de Artes del Bronx acoge hasta marzo del año que viene la retrospectiva "Henry Chalfant: Art vs. Transit, 1977-1987", que repasa la historia de los primeros escritores de grafiti "en la misma calle donde se reunían" y ha viajado desde Madrid, donde fue comisionada por Suso33 bajo el título "Art is Not a Crime".