El director / productor estadounidense Quentin Tarantino llega para el estreno de 'Once Upon a Time in Hollywood' en el TCL Chinese Theater IMAX en Hollywood, Los Angeles, California, EE. UU., el 22 de julio de 2019. La película se estrena en los EE. UU. El 26 de julio de 2019. (Cine, Abierto, Estados Unidos) EFE/EPA/NINA PROMMER

El director Quentin Tarantino exigió a los estudios de grabación quedarse con los derechos comerciales de su última película, "Once Upon A Time in Hollywood", un ambicioso requerimiento que tan solo aceptó la productora Sony, informó este martes The Hollywood Reporter.

El privilegio de contar con la exclusividad de la explotación comercial de la nueva cinta, que llega a los cines norteamericanos este viernes, es una concesión muy poco habitual en Hollywood que tan solo disfrutan cineastas como George Lucas, creador de "Star Wars", y Mel Gibson.