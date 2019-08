Nostálgica, melancólica o emotiva son elogios poco "tarantinianos" que la crítica dedicó a "Once Upon a Time... in Hollywood", pero Quentin Tarantino, que admitió que este es un filme muy personal, dijo que en esta mirada al cine de los 60 no todo es tan bonito y brillante como parece.

"No es un Hollywood todo de color rosa. La película muestra una industria en cambio constante, muestra una industria que puede tener mala memoria y que puede juzgar duramente", explicó el cineasta en un encuentro con un grupo reducido de medios al que asistió Efe.