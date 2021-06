"Mucha gente no conoce a inmigrantes, no conoce a nadie que no tenga documentos", cuenta a Efe Heidi Ewing, la directora de cine estadounidense responsable de "Te llevo conmigo", una cinta que narra la historia de amor sin fronteras de una pareja de homosexuales mexicanos que emigra a Nueva York y que se estrena este martes en el Festival de Tribeca.

"Es una historia de un gran amor, y por eso quise hacer la película, pero también para enseñar a la gente la cara del inmigrante que no es el estereotipo", dice la cineasta de su primera película de ficción, puesto que hasta ahora su lista de obras cinematográficas estaba repleta de documentales.