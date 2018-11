El éxito viral y musical del "Me oyen, me escuchan" emocionó profundamente a Thalía porque le hizo sentir, tras un mal momento personal, que no está sola y que forma "parte de toda una comunidad" que busca diversión, reveló la mexicana en una entrevista con un grupo reducido de medios, entre ellos Efe.

El pasado 2 de agosto, Thalía protagonizó un video en Instagram desde su casa en Connecticut (EE.UU.) con un mono rosa con flecos y en el que exclamaba eufórica y deshinibida "¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten?", dirigiéndose a sus seguidores.