Fotografía personal cedida donde aparece el educador y artista, Edward Dennis, de 36 años, nacido en Arizona de origen mexicano, y autor del libro "The Boy from Mexico" (El niño de México) editado por Editorial Mango que estará disponible a la venta en noviembre próximo, pero ya se encuentra en preventa. EFE/Álbum Edward Dennis /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO