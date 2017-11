Fotograma cedido hoy, jueves 30 de noviembre de 2017, por Amazon Studios donde aparece la actriz Juno Temple como Carolina, durante una escena del nuevo trabajo de Woody Allen, "Wonder Wheel" que se presenta como una de las principales novedades de la cartelera estadounidense para este fin de semana. Dos producciones independientes y de calidad como "The Disaster Artist" y "Wonder Wheel" son las principales novedades de la cartelera estadounidense para este fin de semana. "Wonder Wheel", el nuevo trabajo de Woody Allen, propone cuatro historias que se cruzan y discurren en la neoyorquina Coney Island de los años 50. EFE/Jessica Miglio/Amazon Studios/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS