Fotograma cedido donde aparece el personaje The Grinch, durante una escena de la cinta de animación familiar "Dr. Seuss' The Grinch", que llega este fin de semana a la cartelera de EE.UU. La cinta animada "The Grinch" dominó con comodidad la taquilla estadounidense este fin de semana al recaudar en los cines 67,6 millones de dólares en sus primeros siete días, informó hoy el portal especializado Box Office Mojo. EFE/Universal/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS