Fotograma cedido donde aparece el actor Jack Black (c) en el papel del tío Jonathan Barnavelt; la actriz Cate Blanchett (d), como Florence Zimmerman, y el niño Owen Vaccaro (i) como Lewis Barnavelt, durante una escena de la propuesta de Amblin "The House with a Clock in Its Walls", la principal novedad del fin de semana en la cartelera de EE.UU.. EFE/Quantrell Colbert/Universal/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

"The House with a Clock in Its Walls" llega para destronar a "The Predator"

La propuesta de Amblin "The House with a Clock in Its Walls" es la principal novedad del fin de semana en la cartelera nacional, donde las predicciones estiman que se hará con el número uno de la taquilla, reemplazando así a "The Predator".

"The House with a Clock in Its Walls", de Eli Roth y basada en la novela homónima de John Bellairs, sigue los pasos de Lewis (Owen Vaccaro), un huérfano que se muda a la misteriosa mansión de su extravagante tío Jonathan (Jack Black).