"The Lion King" conservó un fin de semana más el liderazgo en los cines pese a la irrupción de "Once Upon a Time... in Hollywood", que supuso el mejor estreno para el director Quentin Tarantino en toda su carrera.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, "The Lion King" sumó 75,5 millones de dólares este fin de semana en el apartado "doméstico", una categoría en la que se agrupan los ingresos en EE.UU. y Canadá.