The New York Review of Books nombró este lunes a dos nuevos editores para liderar la prestigiosa revista tras la salida el pasado mes de septiembre de Ian Buruma, después de publicar y defender un polémico artículo sobre el movimiento #MeToo cuyo autor había sido acusado de abusos sexuales.

Emily Greenhouse, de 32 años, y Gabriel Winslow-Yost, de 33, estarán encargados de decidir el contenido de la publicación, según anunció el medio en un comunicado divulgado en su página web, donde la propietaria, Rea Hederman, subrayó el conocimiento de ambos pese a su juventud.