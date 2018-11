Fotograma cedido donde aparecen los actores (de i-d) Richard E. Grant como Shiver, Keira Knightley como Hada de Azúcar, Eugenio Derbez como Hawthorn y Mackenzie Foy (d), como Clara, durante una escena de la película "The Nutcracker and the Four Realms" que llega preparada para conquistar los cines este fin de semana. EFE/Laurie Sparham/Disney/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotograma cedido donde aparecen las actrices Mackenzie Foy (i) como Clara y Keira Knightley (c), como Hada de Azúcar, durante una escena de la película "The Nutcracker and the Four Realms" que llega preparada para conquistar los cines este fin de semana. EFE/Laurie Sparham/Disney/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

La nueva propuesta de Disney, "The Nutcracker and the Four Realms", y "Bohemian Rhapsody", una cinta sobre la figura de Freddie Mercury y el grupo Queen, se preparan para conquistar los cines este fin de semana.

"The Nutcracker and the Four Realms", de Lasse Hallström y Joe Johnston, es una lujosa superproducción basada en el cuento de hadas escrito por E.T.A. Hoffman en 1816, versionado por Alexandre Dumas y adaptado al ballet por Pyotr Ilyich Tchaikovsky.