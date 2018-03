Han sido las dos grandes atracciones de la temporada de premios de cine este año y, de cara a los Óscar, "The Shape of Water" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" lideran un disputado sprint por alzarse este domingo con la preciada estatuilla a la mejor película.

Por detrás de la aclamada cinta del mexicano Guillermo del Toro y del filme protagonizado por Frances McDormand se sitúa un pelotón variado y diverso de películas nominadas que, en principio, cuentan con menos opciones de salir victoriosas: "Lady Bird", "Get Out", "The Post", "Call Me by Your Name", "Dunkirk", "Phantom Thread" y "Darkest Hour".