La actriz estadounidense de origen dominicano Jackie Cruz (i) habla de su participación en el documental "This Changes Everything" junto al productor, Ilan Arboleda (2-i); la realizadora, Maria Giese (2-d), y la productora Kerianne Flynn, durante una conferencia de prensa para presentar el documental "This Changes Everything" este viernes en Miami Beach, Florida (EEUU). EFE

Desde la izquierda, la actriz estadounidense de origen dominicano, Jackie Cruz; el productor, Ilan Arboleda; la realizadora, Maria Giese, y la productora Kerianne Flynn, posan durante una conferencia de prensa para presentar el documental "This Changes Everything" este viernes en Miami Beach, Florida (EEUU). EFE

El documental "This Changes Everything" (2018), que da hoy el pistoletazo de salida a la 36 edición del Festival de Cine de Miami, expone la "arraigada discriminación" de género en el cine y la televisión estadounidenses, problemática que se aborda más pero aún está latente.

Según declaró a Efe Ilan Arboleda, uno de los productores de este documental dirigido por el estadounidense Tom Donahue, problemas como el acoso sexual en lugares de trabajo no se verán resueltos "en una manera realista si no cambiamos de prácticas de igualdad", si no hay más mujeres en puestos directivos y, en el caso de Hollywood, si no hay "paridad detrás y delante de cámaras".