La película independiente "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la serie "Glow" y la miniserie "Big Little Lies", con cuatro nominaciones cada una, parten como favoritas en la 24 edición de los premios del Sindicato de Actores de EEUU (SAG, por sus siglas en inglés).

La cinta de Martin McDonagh es candidata en las categorías de mejor reparto, mejor actriz (Frances McDormand), mejor actor de reparto (Woody Harrelson y Sam Rockwell), mientras que "Lady Bird", de Greta Gerwig, cuenta también con grandes opciones gracias a sus tres candidaturas: mejor reparto, mejor actriz (Saoirse Ronan) y mejor actriz de reparto (Laurie Metcalf).