Tony Bennett, que hoy cumple 92 años, y Diana Krall han colaborado en la grabación de un nuevo álbum, "Love is here to stay", en lo que pretende ser un homenaje a los hermanos George e Ira Gershwin, que fueron referentes en la composición popular en Estados Unidos.

Según informó Verve Records/Columbia Records, está previsto que el álbum inicie su comercialización el próximo 14 de septiembre y saldrá así justo antes el 120 aniversario del nacimiento de George Gershwin, el 26 de septiembre.