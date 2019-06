Fotografía cedida por Sony Pictures donde aparecen, de izq. a dcha., Tony Revolori, Zach Barack, Remy Hii, Zendaya y Angourie Rice durante el estreno de la película "Spider-Man: Far From Home" el pasado 26 de junio, en el TCL Chinese Theatre en Hollywood, California (EE.UU.). EFE/Stewart Cook /Sony Pictures/ SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS