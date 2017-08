Una versión gráfica y en "spanglish" de "Don Quijote de la Mancha" muestra la creciente presencia y relevancia de esta mezcla de inglés y español en la vida diaria de Estados Unidos, donde cerca de 40 millones de personas hablan este "tercer idioma".

"In un placete de La Mancha of which nombre no quiero remembrearme, vivía, not so long ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a skinny caballo y un grayhound para el chase...", arranca la particular traducción de "El Quijote" de Ilan Stavans, profesor de Cultura Latina en el Amherst College, de Massachusetts.