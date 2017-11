Los Europe Music Awards (EMAs), extensión europea de los populares premios de la cadena MTV, vuelven este fin de semana impulsados por el poderío musical de la capital británica, sede de una ceremonia con U2 como principal valedor y que podría coronar por fin a Taylor Swift como su gran reina y señora.

A pesar de su evidente tirón y de acumular el mayor número de nominaciones, seis, entre ellas las de "mejor artista" y "mejor vídeo" por "Look what you made me do", la estadounidense no lo tendrá sencillo, ya que le pisan los talones dos figuras masculinas de gran impacto entre los votantes de la cadena: el jovencísimo Shawn Mendes y el imparable Ed Sheeran, que juega en casa.