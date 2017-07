La actriz estadounidense Uma Thurman hará su debut en Broadway con la obra "The Parisian Woman", que llegará el próximo otoño a la meca del teatro neoyorquino, según publica hoy The New York Times.

"Lo leí y me encantó. Era exactamente lo que estaba deseando encontrar", afirmó la actriz sobre la obra, que está inspirada en "La Parisienne", un texto del siglo XIX del dramaturgo francés Henry François Becque.