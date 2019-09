El estreno del documental "Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band" abre mañana la 44 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que un año más contará con la presencia de centenares de estrellas del mundo del celuloide.

El pistoletazo de salida de la presente edición de TIFF narra la historia del músico canadiense Robbie Robertson y de la formación de "uno de los grupos más duraderos en la historia de la música popular" con entrevistas a artistas como Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison y Peter Gabriel.