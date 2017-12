Fotografía del 14 de octubre de 2017, del exanalista político-militar especializado en la proliferación de armas nucleares para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU, Peter Dickson, sosteniendo un ejemplar de su libro "Columbus: The Secret DNA and Mysterious Origins of America's First Icon" (Columbus: El ADN secreto y el misterioso origen del primer icono de América) en el exterior de la Biblioteca del Congreso frente al Capitolio en Washington, DC (EE.UU.). EFE