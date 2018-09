Fotografía cedida por la Galería Nacional de Arte que muestra la obra "Sho-chan", de la artista Yayoi Kusama. La influencia histórica y religiosa de los animales en la cultura japonesa centrará el próximo año la exposición "The Life of Animals in Japanese Art" (La vida de los animales en el arte japonés), una muestra que incluye piezas jamás vistas fuera del país y que desvela los secretos del manga. EFE/Cortesía Galería Nacional de Arte/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS