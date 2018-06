El acordeonista y vocalista del conjunto vallenato "Very Be Careful" Ricardo Guzmán interpreta una canción durante un evento cultural el pasado miércoles, 27 de junio de 2018, en Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE

La colombiana Daisy Guzmán (c) posa durante una entrevista con Efe el pasado miércoles, 27 de junio de 2018, junto al El acordeonista y vocalista del conjunto vallenato "Very Be Careful" Ricardo Guzmán (adelante, i), el percusionista Richard Panta (adelante, d), y los músicos Craig Martín (atrás, i), Dante Ruiz (atrás, c) y Arturo Guzmán (atrás, d), en Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE