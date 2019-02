Fotografía sin fechar cedida por Teresa Dovalpage donde aparece la escritora cubana Teresa Dovalpage. Tras comprobar que podía ganarse "los frijoles" escribiendo en inglés novelas policíacas ambientadas en Cuba, como es el caso de "Death Comes in through the Kitchen", la cubana Teresa Dovalpage presenta este año su saga de Padrino, un expolicía convertido en sacerdote de la santería. EFE/SOLO USO EDITORIAL

Tras comprobar que podía ganarse "los frijoles" escribiendo en inglés novelas policíacas ambientadas en Cuba, como es el caso de "Death Comes in through the Kitchen", la cubana Teresa Dovalpage presenta este año su saga de Padrino, un expolicía convertido en sacerdote de la santería.

"'Queen of Bones' saldrá a fines de este año con Soho Crime, un sello editorial de Soho Press, con quienes me siento muy a gusto (...). Ya eso es suficiente para escribir, y publicar, en un idioma que no es el mío, y que no empecé a hablar a diario hasta los treinta años, pero hay una razón más importante: me pagan con decencia", dice Dovalpage en una entrevista con Efe.