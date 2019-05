Un hombre fotografía una obra de Renèe Cox, la artista jamaicana que se autorretrata convertida en la antiheroina Raje, durante su visita el viernes 24 de mayo a la muestra "Beyond the Cape. Comics and Contemporay Art", en el Museo de Arte de Boca Ratón, al sureste de Florida (EE.UU.). EFE

Fotografía del viernes 24 de mayo de 2019 donde se aprecia la obra "City inside her" de la artista estadounidense de origen indio Chitra Ganesh, una de las obras expuestas en la muestra "Beyond the Cape. Comics and Contemporay Art", en la sede del Museo de Arte de Boca Ratón, al sureste de Florida (EE.UU.). EFE